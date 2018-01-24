ПСЖ - "Генгам" - 4:2 (обзор)

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ПСЖ - "Генгам" - 4:2 (обзор)Смотрите видеообзор матча 1/16 финала кубка Франции, в котором ПСЖ дома обыграл "Генгам".

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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