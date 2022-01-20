ПСЖ - главный претендент на Погба

Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен

Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба с высокой долей вероятности покинет английский клуб на правах свободного агента грядущим летом, сообщает журналист ESPN Жюльен Лоренс.

По информации источника, "Пари Сен-Жермен" - главный претендент на подписание француза. Они фавориты в борьбе с "Ювентусом" и мадридским "Реалом".

Отмечается, что самым маловероятным исходом будет продление контракт Погба с "МЮ".

В нынешнем сезоне француз сыграл в 9 матчах АПЛ, в которых отдал семь результативных передач.

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