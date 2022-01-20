ПСЖ - главный претендент на Погба
Фото: инстаграм Погба\Автор неизвестен
Французский хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба с высокой долей вероятности покинет английский клуб на правах свободного агента грядущим летом, сообщает журналист ESPN Жюльен Лоренс.
По информации источника, "Пари Сен-Жермен" - главный претендент на подписание француза. Они фавориты в борьбе с "Ювентусом" и мадридским "Реалом".
Отмечается, что самым маловероятным исходом будет продление контракт Погба с "МЮ".
В нынешнем сезоне француз сыграл в 9 матчах АПЛ, в которых отдал семь результативных передач.
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
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|27
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|27
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|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18