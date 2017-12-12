ПСЖ готов будет предложить за Роналду 100 миллионов евро и своего вингера

Теги псжнассер ганим аль-хелаифиюлиан дракслерреал мадридкриштиану роналду

ПСЖ готов будет предложить за Роналду 100 миллионов евро и своего вингераФранцузский ПСЖ готовит предложение по форварду мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует испанская пресса.

Сообщается, что летом следующего года парижане будут готовы выложить за португальского бомбардира, в подписании которого заинтересован лично президент клуба Нассер Ганим Эль-Хелаифи, не только 100 миллионов евро и своего, но и включить в сделку своего вингера Юлиана Дракслера.

Напомним, ПСЖ намерен подписать ведущего игрока "Милана". | soccernews.ru

комментарии
mercy

Меньше чем за 222 млн никто его не продаст

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!!!

Его за 150 никто не купит стар уже да и результативность сдала только псж заплатит 150

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