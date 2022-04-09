ПСЖ готов дать невероятно много денег Мбаппе и его семье. Все ради нового контракта

Фото: твиттер Мбаппе\Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" готов приложить еще больше усилий ради сохранения нападающего Килиана Мбаппе, сообщает журналист Гильем Балаге для BBC.

По информации источника, француз может получить 150 миллионов евро подписного бонуса за продление контракта с ПСЖ.

Оклад Мбаппе составит 25 миллионов за сезон, ещё 50 миллионов получат родители игрока в качестве бонуса. Отмечается, что теперь он хочет, что "Реал" также увеличил свое предложение.

В нынешнем сезоне Мбаппе сыграл в 38 матчах ПСЖ во всех турнирах, в которых забил 28 голов и отдал 20 результативных передач.

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