ПСЖ готов купить Бонуччи

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ПСЖ готов купить Бонуччи

ПСЖ интересуется защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Представители парижского клуба связались с агентами 32-летнего игрока, чтобы обсудить детали сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Бонуччи может летом перейти в "Реал"

Нахождение футболиста в "Ювентусе" после прихода нового тренера Маурицио Сарри стало под вопросом. 

В минувшем сезоне футболист участвовал в 29 матчах в Серии, отметившись 3 голами и 1 ассистом.

А еще: "Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками| http://soccernews.ru
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