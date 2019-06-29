ПСЖ готов купить Бонуччи
ПСЖ интересуется защитником "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
Представители парижского клуба связались с агентами 32-летнего игрока, чтобы обсудить детали сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Бонуччи может летом перейти в "Реал".
Нахождение футболиста в "Ювентусе" после прихода нового тренера Маурицио Сарри стало под вопросом.
В минувшем сезоне футболист участвовал в 29 матчах в Серии, отметившись 3 голами и 1 ассистом.
А еще: "Ювентус" и "Рома" могут совершить обмен игроками| http://soccernews.ru
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|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
|17