ПСЖ готов купить Дибалу за 90 миллионов евро
ПСЖ интересуется форвардом "Ювентуса" Пауло Дибала. Об этом сообщает France Football.
По данным источника, французский клуб ищет подходящую замену Неймару, который хочет летом 2020 года вернуться в "Барселону".
ПСЖ готов заплатить за игрока 90 миллионов евро. Его контракт с туринцами рассчитан до 2020 года.
В этом сезоне аргентинец участвовал в 10 матчах Серии А, отметившись 3 ассистами и 3 голами.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|12
|32
|2
|Интер Милан
|12
|31
|3
|Лацио
|12
|24
|4
|Кальяри
|12
|24
|5
|Аталанта
|12
|22
|6
|Рома
|12
|22
|7
|Наполи
|12
|19
|8
|Парма
|12
|17
|9
|Фиорентина
|12
|16
|10
|Хеллас Верона
|12
|15
|11
|Торино
|12
|14
|12
|Удинезе
|12
|14
|13
|Сассуоло
|11
|13
|14
|Милан
|12
|13
|15
|Болонья
|12
|12
|16
|Лечче
|12
|10
|17
|Дженоа
|12
|9
|18
|Сампдория
|12
|9
|19
|СПАЛ
|12
|8
|20
|Брешия
|11
|7