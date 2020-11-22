ПСЖ готов купить Доннарумму у "Милана"
ПСЖ интересуется голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.
По данным источника, переговоры начнутся в ближайшее время. "Милан" готов отпустить 21-летнего игрока за 50 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб предлагал новый контракт футболист до 2024 года с зарплатой в 6,5 миллиона евро.
Доннарумма является воспитанником "Милана". Всего он провел за клуб 203 матча во всех турнирах и пропустил 211 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
Не пропустите: "Милан" приготовил предложение по хавбеку "Челси". | http://soccernews.ru
главное
-
Увидеть Мадрид, и умереть: "Атлетико" дожал "Барселону" и продолжил погоню за титулом, "сине-гранатовые" находятся в свободном падении!
-
Игроки "Барселоны" поддержали Ансу Фати перед матчем с "Атлетико"
-
Оздоев может пропустить матч "Зенита" с "Лацио"
-
Моуринью мечтает о чемпионстве, а Гвардиола падает вниз по турнирной таблице: "Тоттенхэм" обыграл "Ман Сити" в центральном матче тура в АПЛ
-
Гендиректор "Аталанты": "Миранчук пользуется доверием тренера и клуба"
Лента новостей
-
Кузяев подвел итоги матча "Зенита" с "Ахматом"
-
Пирло ярко высказался о Рабьо
-
Мюллер вышел на 5-е место по матчам за "Баварию"
-
ПСЖ готов купить Доннарумму у "Милана"
-
Шунин: "Зобнину повезло, что мяч отскочил к нему. Моя задача была просто отбить удар"
-
Скопинцев прокомментировал ничейный результат в со "Спартаком"
-
Гончаренко высказался о прогрессе ЦСКА
-
Ибрагимович: "Сказал Михайловичу, что ради него готов играть в "Болонье" бесплатно"
-
Хавбек "Краснодара" Уткин оценил дебют команды в Лиге чемпионов
-
Sport.es: Пике может пропустить около полугода из-за травмы
-
Стали известны арбитры, которые обслужат матчи "Краснодара" и "Зенита" в ЛЧ
-
Влашич, Чалов и Дивеев - в старте на матч ЦСКА - "Сочи"
-
Форвард сборной Украины Яремчук сдал положительный тест на коронавирус
-
Увидеть Мадрид, и умереть: "Атлетико" дожал "Барселону" и продолжил погоню за титулом, "сине-гранатовые" находятся в свободном падении!
-
Касильяс рассказал о проблемах с сердцем
-
Игроки "Барселоны" поддержали Ансу Фати перед матчем с "Атлетико"
-
Тюкавин: "Особых чувств от матча со "Спартаком" не испытал"
-
Оздоев может пропустить матч "Зенита" с "Лацио"
-
Карвалью может продолжить карьеру в Португалии
-
Хавбек "Шахтера" Коноплянка может стать игроком "Валенсии"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17