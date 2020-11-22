ПСЖ готов купить Доннарумму у "Милана"

ПСЖ интересуется голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннаруммой. Об этом сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, переговоры начнутся в ближайшее время. "Милан" готов отпустить 21-летнего игрока за 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб предлагал новый контракт футболист до 2024 года с зарплатой в 6,5 миллиона евро.

Доннарумма является воспитанником "Милана". Всего он провел за клуб 203 матча во всех турнирах и пропустил 211 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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