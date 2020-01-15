ПСЖ готов купить хавбека "Тоттенхэма" Эриксена

ПСЖ хочет подписать хавбека "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена, передает The Mirror.

Ранее сообщалось, что футболист уже согласовал контракт с "Интером", который готов заплатить за датчанина 17 миллионов евро. ПСЖ намерен сделать свое предложение.

В игроке также заинтересованы "МЮ", "Реал" и "Ювентус".

В нынешнем сезоне 28-летний Эриксен провел за "Тоттенхэм" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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