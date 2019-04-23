ПСЖ готов купить Икарди за 70 миллионов евро

ПСЖ хочет купить нападающего "Интера" Мауро Икарди. Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, миланский клуб намерен приобрести 26-летнего футболиста в качестве замены форварду Эдинсону Кавани, который хочет уйти этим летом.

ПСЖ может купить Икарди за 70 миллионов евро. Его соглашение с "Интером" действует до лета 2021 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 32 матчах, отметившись 16 голами и 4 ассистами.

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