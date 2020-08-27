ПСЖ готов купить Милинковича-Савича за 60 миллионов евро

Хавбек "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру в ПСЖ. Об этом сообщает Il Corriere della Sera.

По данным источника, парижский клуб предлагает 60 миллионов евро за 25-летнего серба, однако эта сумма не устраивает президента "Лацио" Клаудио Лотито, но достаточно для того, чтобы начать переговоры.

Руководители клуба пообещали футболисту, что если поступит хорошее предложение, клуб отпустит его.

Милинкович-Савич провел в "Лацио" пять сезонов, на его счету 206 матчей за римский клуб и 39 голов.

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