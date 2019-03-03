ПСЖ готов купить топ-игрока "Лацио"
ПСЖ хочет купить игрока "Лацио" Сергея Милинковича-Савича за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Football Italia.
Клуб нацелился на игрока, так как ищет замену Адриану Рабьо, который уйдет из клуба в конце сезона.
Ранее сообщалось, что "Лацио" не планирует продавать футболиста даже за 160 миллионов евро. Контракт серба с римским клубом рассчитан до 2023 года.
Стоит отметить, что игроком также интересуется "Интер", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".
Не пропустите: Лев ярко высказался о голкипере "Барселоны"| http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Брага" выиграла клубный чемпионат мира по пляжному футболу
-
"Манчестер Сити" предложил новый контракт защитнику, который давно не играет
-
ПСЖ готов купить топ-игрока "Лацио"
-
1
"Наполи" - "Ювентус": ведеотрансляция матча лидеров Серии А
-
"Манчестер Сити" предоставит главному тренеру крупную сумму на летние трансферы
-
Газизов мощно высказался о проигрыше "Уфы" в матче с "Динамо"
-
Бускетс прокомментировал матч с "Реалом"
-
"Динамо" впервые в сезоне выиграло в гостях в матче РПЛ
-
"Динамо" вырвало победу в матче с "Уфой"
-
"Спартак" проиграл "Фламенго" в матче клубного чемпионата мира по пляжному футболу
-
Капитан "Ромы" прокомментировал поражение от "Лацио"
-
"Манчестер Юнайтед" и "Ювентус" поборются за игроков "Бенфики"
-
Еременко и Попов в старте "Ростова" на матч с "Енисеем"
-
Моуринью прокомментировал стычку Месси и Рамоса в класико
-
"Реал Сосьедад" - "Атлетико": видеотрансляция матча 26-го тура Примеры
-
Карвахаль поделился впечатлениями от матча с "Барселоной"
-
1
Должен был добавить огня: Пике объяснил свой жест в сторону болельщиков "Реала"
-
Погребняк ярко высказался о проигрышном матче с "Зенитом"
-
Солари рассказал, за кем будущее "Реала"
-
Лев ярко высказался о голкипере "Барселоны"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|26
|71
|2
|Лилль
|26
|51
|3
|Лион
|26
|46
|4
|Сент-Этьен
|26
|43
|5
|Реймс
|27
|42
|6
|Марсель
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
|9
|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|27
|34
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|27
|26
|17
|Амьен
|27
|25
|18
|ФК Кан
|27
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18