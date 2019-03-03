ПСЖ готов купить топ-игрока "Лацио"

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ПСЖ готов купить топ-игрока "Лацио"

ПСЖ хочет купить игрока "Лацио" Сергея Милинковича-Савича за 100 миллионов евро. Об этом сообщает Football Italia.

Клуб нацелился на игрока, так как ищет замену Адриану Рабьо, который уйдет из клуба в конце сезона.

Ранее сообщалось, что "Лацио" не планирует продавать футболиста даже за 160 миллионов евро. Контракт серба с римским клубом рассчитан до 2023 года. 

Стоит отметить, что игроком также интересуется "Интер", "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".

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