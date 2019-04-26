ПСЖ готов купить у "Ювентуса" Пьянича за 70 миллионов евро

ПСЖ хочет купить игрока "Ювентуса" Миралема Пьянича, утверждает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, в летнее трансферное окно парижский клуб будет готов потратить на приобретение 29-летнего боснийца 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в хавбеке также заинтересован "Реал". Соглашение футболиста с туринским клубом действует до 2023 года.

Пьянич стал игроком "Ювентума" летом 2016 года, перейдя из "Ромы" за 32 миллиона евро.

В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 40 матчах, отметившись 7 результативными передачами.

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