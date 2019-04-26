ПСЖ готов купить у "Ювентуса" Пьянича за 70 миллионов евро
ПСЖ хочет купить игрока "Ювентуса" Миралема Пьянича, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, в летнее трансферное окно парижский клуб будет готов потратить на приобретение 29-летнего боснийца 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что в хавбеке также заинтересован "Реал". Соглашение футболиста с туринским клубом действует до 2023 года.
Пьянич стал игроком "Ювентума" летом 2016 года, перейдя из "Ромы" за 32 миллиона евро.
В нынешнем сезоне полузащитник участвовал в 40 матчах, отметившись 7 результативными передачами.
А еще: Пьянич привлек внимание множества топ-клубов| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|87
|2
|Наполи
|33
|67
|3
|Интер Милан
|33
|61
|4
|Милан
|33
|56
|5
|Аталанта
|33
|56
|6
|Рома
|33
|55
|7
|Торино
|33
|53
|8
|Лацио
|33
|52
|9
|Сампдория
|33
|48
|10
|Фиорентина
|33
|40
|11
|Кальяри
|33
|40
|12
|Сассуоло
|33
|38
|13
|СПАЛ
|33
|38
|14
|Парма
|33
|36
|15
|Болонья
|33
|34
|16
|Дженоа
|33
|34
|17
|Удинезе
|33
|33
|18
|Эмполи
|33
|29
|19
|Фрозиноне
|33
|23
|20
|Кьево
|33
|14