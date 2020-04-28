ПСЖ готов купить за 22 миллиона евро защитника "Порту"

ПСЖ хочет приобрести защитника "Порту" Алекса Теллеса. Парижане уже сделали официальное предложение португальскому клубу. Об этом сообщает A Bola.

По данным источника, ПСЖ готов заплатить за трансфер футболиста 22 миллиона евро. Контракт защитника с "Порту" рассчитан до лета 2021 года и о продлении контракта договорится пока не получилось.

Ранее сообщалось, что в 27-летнем игроке также заинтересованы "Барселона" и "Челси".

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