ПСЖ готов купить защитника "Лиона" Дюбуа

ПСЖ интересуется защитником "Лиона" Лео Дюбуа. Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, парижане уже готовы оформить трансфер 25-летнего игрока.

футболист выступает в "Лионе" с 2018 года. В этом сезоне Дюбуа провел 23 матча во всех турнирах, сделав 2 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.

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