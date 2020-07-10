ПСЖ готов купить защитника "Лиона" Дюбуа
ПСЖ интересуется защитником "Лиона" Лео Дюбуа. Об этом сообщает Foot Mercato.
По данным источника, парижане уже готовы оформить трансфер 25-летнего игрока.
футболист выступает в "Лионе" с 2018 года. В этом сезоне Дюбуа провел 23 матча во всех турнирах, сделав 2 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.
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|Лион
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|28
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|Монако
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
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|Дижон
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|17
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|28
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|18
|Ним
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|28
|23
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