ПСЖ готов купить защитника "Лиона" Дюбуа

Теги лионпсжтрансферы

ПСЖ готов купить защитника "Лиона" Дюбуа

ПСЖ интересуется защитником "Лиона" Лео Дюбуа. Об этом сообщает Foot Mercato.

По данным источника, парижане уже готовы оформить трансфер 25-летнего игрока.

футболист выступает в "Лионе" с 2018 года. В этом сезоне Дюбуа провел 23 матча во всех турнирах, сделав 2 ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024 года. Рыночная стоимость игрока - 12 миллионов евро.

Не пропустите: Жуниньо рассказал, почему Неймар перешел в ПСЖ| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги

Стало известно, когда начнется новый сезон Бундеслиги

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов