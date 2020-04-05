ПСЖ готов обменять Неймара на Гризманна

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ПСЖ готов обменять Неймара на Гризманна

Парижский ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром и согласен обменять его на французского форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, каталонский клуб может отдать француза с доплатой примерно в 50 миллионов евро. Обмен может состояться в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Неймара 18 мячей и 10 голевых передач в 22 поединках.

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