ПСЖ готов обменять Неймара на Гризманна
Парижский ПСЖ готов расстаться с бразильским нападающим Неймаром и согласен обменять его на французского форварда "Барселоны" Антуана Гризманна, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, каталонский клуб может отдать француза с доплатой примерно в 50 миллионов евро. Обмен может состояться в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне 29-летний Гризманн провел за "Барселону" 37 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 28-летнего Неймара 18 мячей и 10 голевых передач в 22 поединках.
Не пропустите: Стало известно, как "Барселона" в прошлом году заблокировала переход Неймара в "Реал". | http://soccernews.ru
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