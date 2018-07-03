ПСЖ готов обменять Неймара на Иско

ПСЖ готов обменять своего ведущего форварда Неймара на полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует испанская пресса.

Однако сообщается, что вдобавок к 26-летнему хавбеку "сливочных" парижане также хотят получить еще 150 миллионов евро. Однако препятствием на пути этого обмена может стать нежелание игрока королевского клуба перебираться в менее слабы французский чемпионат.

Напомним, ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых его игроками на ЧМ.