ПСЖ готов обменять Неймара на Иско

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ПСЖ готов обменять Неймара на ИскоПСЖ готов обменять своего ведущего форварда Неймара на полузащитника мадридского "Реала" Иско, информирует испанская пресса.

Однако сообщается, что вдобавок к 26-летнему хавбеку "сливочных" парижане также хотят получить еще 150 миллионов евро. Однако препятствием на пути этого обмена может стать нежелание игрока королевского клуба перебираться в менее слабы французский чемпионат.

Напомним,  ПСЖ вышел в лидеры по количеству голов, забитых его игроками на ЧМ

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