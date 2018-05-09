ПСЖ готов обсудить с "Реалом" трансфер Неймара

Теги псжнеймарреал мадрид

ПСЖ готов обсудить с "Реалом" трансфер НеймараПСЖ готов обсудить с мадридским "Реалом" трансфер своего ведущего форварда Неймара, информирует AS.

Так, по сведениям издания, парижане вполне будут сесть за стол переговоров по продаже 26-летнего нападающего, если королевский клуб предложит за него не менее 260-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Перес готов продать пять игроков, чтобы получить средства на покупку Неймара. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Поездка в Лондон: в перенесенном матче "Манчестер Юнайтед" навестит "Вест Хэм"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 35 87
2 Атлетико Мадрид 36 75
3 Реал Мадрид 35 72
4 Валенсия 36 67
5 Бетис 36 59
6 Вильярреал 35 57
7 Хетафе 36 52
8 Севилья 35 51
9 Жирона 36 48
10 Эйбар 36 47
11 Реал Сосьедад 36 46
12 Сельта Виго 36 46
13 Алавес 36 44
14 Атлетик Бильбао 36 43
15 Эспаньол 36 43
16 Леганес 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 36 29
19 Лас Пальмас 36 22
20 Малага 36 20
Полная таблица

топ-5 тегов