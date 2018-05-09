ПСЖ готов обсудить с "Реалом" трансфер Неймара

ПСЖ готов обсудить с мадридским "Реалом" трансфер своего ведущего форварда Неймара, информирует AS.

Так, по сведениям издания, парижане вполне будут сесть за стол переговоров по продаже 26-летнего нападающего, если королевский клуб предложит за него не менее 260-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Неймар забил 28 мячей и сделал 19 результативных передач в 30 матчах за ПСЖ.

Напомним, Перес готов продать пять игроков, чтобы получить средства на покупку Неймара. | soccernews.ru