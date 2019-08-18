ПСЖ готов отдать Неймара в аренду, но на определенных условиях

ПСЖ намерен избавиться от бразильского нападающего Неймара, который больше не хочет выступать за клуб, сообщает Goal.

По сведениям источника, французский клуб хочет отдать футболиста в аренду, но с обязательством выкупа через год за 220-250 миллионов евро.

Интерес к форварду проявляют "Реал" и "Барселона", но оба клуба не готовы платить за 27-летнего Неймара такие деньги, поэтому предлагают варианты с обменом футболистами.

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