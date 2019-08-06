ПСЖ готов отдать Неймара в аренду трем европейским клубам

ПСЖ готов расстаться с форвардом Неймаром до закрытия летнего трансферного окна. Об этом сообщает Sport.es.



По данным источника, руководство французского клуба предложило арендовать бразильца "Реалу", "Ювентусу" и "МЮ".



Ранее сообщалось, что "Барселона" готова взять в аренду футболиста на сезон-2019/20.



Напомним, Неймар перешел в ПСЖ летом 2017 года из "Барселоны" за рекордные 222 миллиона евро. В минувшем сезоне бразилец в 28 матчах забил 23 гола и сделал 13 ассистов.



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