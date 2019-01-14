ПСЖ готов отпустить Адриена Рабьо

ПСЖ хочет продать полузащитника Адриена Рабьо этой зимой. Об этом сообщает Paris United.

У игрока заканчивается контракт этим летом. Клуб готов отпустить футболиста за 15 миллионов евро.

По слухам, хавбек уже договорился с "Барселоной", куда планирует перейти на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне игрок участвовал в 14 играх, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

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