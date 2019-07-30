ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме "Барселоны"

5 Теги псжнеймарбарселонатрансферы

ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме "Барселоны"

Игроку ПСЖ Неймару, скорее всего, не удастся перейти в "Барселону". Об этом пишет Marca.

По данным источника, Неймар хочет покинуть ПСЖ этим летом, однако парижане не планируют отпускать бразильца в "Барселону". Это принципиальное решение президента клуба Нассер Аль-Хеллайфи.

"Барселона" уже не надеется на то, что Неймар перейдет в каталонский клуб.

ПСЖ просит за футболиста 300 миллионов евро, но готов снизить сумму до 200 млн евро.

Не пропустите: Неймар не будет тренироваться с ПСЖ ещё минимум две недели. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

В этом курятнике уже есть главный петух(Гном Леонидович)

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

ты прав петушок!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Именно так и скажешь Неймару.Запиши на бумажку,а то забудешь.

Ответить
Карлыч69
Карлыч69

не кукарекай заднеприводной!

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Это гном тебе так говорит когда еб3т тебя? Послушай его совета,а то другие петухи сбегутся

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Назван список претендентов на звание лучшего тренера РПЛ в июле

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
18 Жирона Жирона 38 37
19 Уэска Уэска 38 33
20 Райо Вальекано Райо Вальекано 38 32
Полная таблица

топ-5 тегов