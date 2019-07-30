ПСЖ готов отпустить Неймара в любой клуб, кроме "Барселоны"

Игроку ПСЖ Неймару, скорее всего, не удастся перейти в "Барселону". Об этом пишет Marca.

По данным источника, Неймар хочет покинуть ПСЖ этим летом, однако парижане не планируют отпускать бразильца в "Барселону". Это принципиальное решение президента клуба Нассер Аль-Хеллайфи.

"Барселона" уже не надеется на то, что Неймар перейдет в каталонский клуб.

ПСЖ просит за футболиста 300 миллионов евро, но готов снизить сумму до 200 млн евро.

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