ПСЖ готов перебить любое предложение по Мбаппе

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ПСЖ готов перебить любое предложение по Мбаппе

ПСЖ не оставляет попыток приобрести нападающего "Монако" Килиана Мбаппе, сообщает Telefoot.

По сведениям издания, последнее предложение парижан составляло 135 миллионов евро, но оно нее было принято монегасками. Поэтому ПСЖ собирается еще более повысить ставку. 

Кроме того, парижский клуб намерен перебить любое предложение "Реала", "Манчестер Сити", "Арсенала" и "Ливерпуля", которые также претендуют на 18-летнего форварда.

Не пропустите: "Монако" намерен в девять раз увеличить оклад Мбаппе. | http://soccernews.ru

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