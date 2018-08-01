ПСЖ готов перебить предложение "Челси" для Канте

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ПСЖ готов перебить предложение "Челси" для КантеПСЖ все еще не теряет надежд заполучить в свои ряды ключевого полузащитника лондонского "Челси" Н'Голо Канте.

Так, по сведениям Mirror, парижане будут готовы предложить 27-летнему хавбеку более выгодные в финансовом плане условия, нежели "аристократы". 

В прошлом сезоне Канте забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 48 матчах за "Челси".

Напомним, "Челси" готов платить Канте 325 тысяч евро в неделю. | soccernews.ru

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