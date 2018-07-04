ПСЖ готов платить Канте 15 миллионов за сезон

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ПСЖ готов платить Канте 15 миллионов за сезонПолузащитник "Челси"  Н’Голо Канте может перебраться в ПСЖ этим летом.

Как сообщает Paris United, парижский клуб готов платить хавбеку сборной Франции 15 миллионов евро в год.

Отмечается, что "синие" хотят выручить от продажи не менее 100 миллионов евро. Есть также вариант с обменом Канте на Адриена Рабьо.

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