ПСЖ готов платить Мбаппе на 15 миллионов евро больше, чем "Реал"
ПСЖ может предложить нападающему Килиану Мбаппе гораздо более выгодные условия, чем мадридский "Реал".
По информации AS, королевский клуб готов лишь повторить нынешнюю зарплату француза в размере 21 миллиона евро в год.
Парижане, в свою очередь, планируют увеличить оклад звёздного форварда до 36 миллионов.
Единственный козырь "Реала" в данной ситуации - отдать игроку большую часть имиджевых прав.
Напомним, что контракт 22-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает в июне 2022 года, и он пока не решил, стоит ли его продлевать.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14