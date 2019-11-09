ПСЖ готов платить Мбаппе столько же, сколько Неймару

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ПСЖ готов платить Мбаппе столько же, сколько Неймару

ПСЖ не собирается расставаться с форвардом Килианом Мбаппе.

Как сообщает L`Equipe, парижане готовят игроку новый контракт, по которому он сможет зарабатывать 40 миллионов евро за сезон.

Однако сам футболист не уверен в своем будущем в ПСЖ. Напомним, что интерес к игроку проявляет "Реал".

В этом сезоне Мбаппе провел 11 игр, в которых отметился 9 забитыми мячами и 4 ассистами.

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