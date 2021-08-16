ПСЖ готов платить Погба 30 миллионов евро

Фото: инстаграм Погба/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" наемерен подписать хавбека сборной Франции и "Манчестер Юнайтед" Поля Погба следующим летом.

Как сообщает The Independent, парижский клуб готовы сделать футболисту предложение с окладом в размере 600 тысяч евро в неделю (около 30 миллионов в год).

Напомним, что в июле 2022 года у полузащитника истечет контракт с "Юнайтед", после чего он станет свободным агентом.

Ранее сообщалось, что футболист хочет через год перейти в мадридский "Реал".

В прошедшем сезоне Погба сыграл за манкунианцев 42 матча, в которых забил 6 голов и сделал 10 голевых передач.

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