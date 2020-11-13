ПСЖ готов платить Рамосу любую требуемую зарплату

"Пари Сен-Жермен" готов сделать защитнику мадридского "Реала" Серхио Рамосу очень крупное финансовое предложение, сообщает El Chiringuito TV.

По сведениям издания, французский клуб готов платить футболисту любую зарплату, которую он потребует. Контракт Рамоса с "Реалом" истекает летом 2021 года, поэтому парижане могут подписать игрока бесплатно. Королевский клуб пока не может договориться с защитником о продлении контракта. Клуб предлагает Рамосу однолетний контракт, а футболист хочет получить более длительное соглашение.

В нынешнем сезоне 34-летний Рамос провел за "Реал" 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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