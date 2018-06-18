ПСЖ готов платить Роналду больше Неймара

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ПСЖ готов платить Роналду больше НеймараПСЖ нацелился на форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду, информирует Corriere Dello Sport.

Так, по сведениям издания, парижане будут готовы заплатить за португальца порядка 300 миллионов евро, а самому пятикратному обладателю "Золотого мяча" предложить контракт с окладом в размере 45 миллионов евро за сезон.

Напомним, в разное время Роналду наложил вето на подписание "Реалом" пяти звездных игроков. | soccernews.ru

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