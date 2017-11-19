ПСЖ готов побороться с "Барселоной" за Коутиньо

Французский ПСЖ готов побороться с каталонской "Барселоной" за полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.

Как информирует Daily Mirror, парижане внимательно следят за ситуацией вокруг 25-летнего хавбека "красных", и уже в зимнее трансферное окно они будут готовы предпринять попытки перехватить бразильца у "сине-гранатовых".

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Нант". | soccernews.ru