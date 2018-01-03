ПСЖ готов побороться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за общую трансферную цель

Теги псжниццажан-мишель сериманчестер ситиливерпуль

ПСЖ готов побороться с "Манчестер Сити" и "Ливерпулем" за общую трансферную цельПСЖ намерен предпринять попытки подписать в зимнее трансферное окно полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери.

Как информирует The Sun, в борьбе за 26-летнего хавбека "орлят" парижанам придется выдержать конкуренцию со стороны английских "Манчестер Сити" и "Ливерпуля".

Трансферная стоимость Сери оценивается в 40 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ близок к подписанию первого зимнего новичка. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Дать шанс молодым: "Реал" навестит "Нумансию" в 1/8 финала Кубка Испании

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов