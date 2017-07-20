ПСЖ готов побороться с "Миланом" за одного из лучших бомбардиров Европы

Французский ПСЖ готов побороться с итальянским "Миланом" за форварда "Торино" Андреа Белотти, информирует Corriere dello Sport.

По сведениям издания, парижане, как и "россонери", сегодня в течение дня будут следить за новостями, которые будут приходить из Турина, где президент "быков" Урбано Каиро встретится с 23-летним нападающим своей команды, дабы обсудить его будущее. Если футболист изъявит желанием сменить клуб в текущее трансферное окно, ПСЖ будет готов предпринять попытки его заполучить.

Напомним, Верратти продлит контракт с ПСЖ. | soccernews.ru