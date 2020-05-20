ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Холанда

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ПСЖ готов побороться с "Реалом" за Холанда

ПСЖ готов поспорить с мадридским "Реалом" за форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, утверждает Marca.

Ранее сообщалось, что "сливочные" интересуются 19-летним норвежцем, однако сам футболист заявил, что не перейдет в испанский клуб раньше 2022 года. 

В ПСЖ ищут подходящую замену Килиану Мбаппе, который рано или поздно захочет перейти в "Реал".

Стоит отметить, что сумма отступных в контракте Холанда составляет 75 миллионов евро, но данная опция станет активной только зимой 2021 года.

Напомним, что игрок перешел в "Боруссию" в зимнее трансферное окно из "Ред Булл Зальцбург". В сумме он провел в нынешнем сезоне 34 матча и забил 41 гол. Его контракт с немецким клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Игрок "Барселоны" обматерил Холанда во время матча. Норвежец улыбнулся и забил победный гол. | http://soccernews.ru
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