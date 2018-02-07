ПСЖ готов побороться с "Реалом" за защитника "Баварии"

Французский ПСЖ готов побороться с мадридским "Реалом" за защитника мюнхенской "Баварии" Давида Алабу.

Как информирует испанская пресса, парижане рассматривают кандидатуру 25-летнего бека немецкого гранда в качестве одного из вариантов усиления своей линии обороны. Уже следующим летом "красно-синие" планируют составить конкуренцию "сливочным" в борьбе за австрийца.

В нынешнем сезоне Алаба забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 23 матчах за "Баварию".

Напомним, вчера ПСЖ разгромил "Сошо". | soccernews.ru