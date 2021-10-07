ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет зарабатывать 36 миллионов евро в год, если продлит контракт с клубом.

Таким образом, руководство парижского клуба готово поднять зарплату 22-летнему футболисту до уровня Неймара.

По информации журналиста Николо Скиры, звёздному французу предложено заключить соглашение, рассчитанное на пять лет.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

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