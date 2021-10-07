ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара

Теги псжкилиан мбаппенеймар

ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара

Фото твиттер Килиана Мбаппе

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе сможет зарабатывать 36 миллионов евро в год, если продлит контракт с клубом.

Таким образом, руководство парижского клуба готово поднять зарплату 22-летнему футболисту до уровня Неймара.

По информации журналиста Николо Скиры, звёздному французу предложено заключить соглашение, рассчитанное на пять лет.

Напомним, что действующий договор между сторонами истекает 30 июня 2022 года.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл за ПСЖ 11 матчей, забил 4 гола и сделал 5 ассистов.

Не пропустите: Окружение Мбаппе хочет, чтобы игрок остался в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов

"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов