ПСЖ готов подписать Роналду, в случае расставания с Неймаром

Руководство ПСЖ определилось с приоритетным кандидатом на замену своему форварду Неймару, который, по последним слухам, остался разочарован своим пребыванием на "Парк де Пренс", из-за чего планирует сменить клубную прописку.

Так, по сведениям испанской прессы, в случае расставания со своей главной звездой, парижане будут готовы предпринять попытки ведущего бомбардира мадридского "Реала" Криштиану Роналду. Новоиспеченный чемпион Франции планирует воспользоваться недовольством португальца своей зарплатой на "Сантьяго Бернабеу", предложив ему самый высокий оклад в мировом футболе.

Напомним, Роналду повторил личный рекорд. | soccernews.ru