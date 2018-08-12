ПСЖ готов потратить 120 миллионов евро на нового игрока в атаку

ПСЖ продолжает активно интересоваться вингером каталонской "Барселоны" Усманом Дембеле, информирует Football Espana.

По сведениям источника, этим летом парижане будут готовы выложить за 21-летнего француза 120 миллионов евро. Другим вариантом подписания игрока "сине-гранатовых" клуб из "Парк де Пренс" видит включение в сделку по нему Гонсалу Гедеша.

Напомним, ПСЖ подпишет защитника "Шальке". | soccernews.ru