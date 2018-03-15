ПСЖ готов потратить 70 миллионов евро на нового вратаря

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ПСЖ готов потратить 70 миллионов евро на нового вратаряПСЖ нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, подписать 19-летнего вратаря "россонери" парижане планируют в ближайшее трансферное окно. На его приобретение руководство французского клуба готово выделить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 36 мячей в 40 матчах за "Милан".

Напомним, игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с Моуринью. | soccernews.ru

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