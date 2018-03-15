ПСЖ готов потратить 70 миллионов евро на нового вратаря
ПСЖ нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, информирует L'Equipe.
По сведениям издания, подписать 19-летнего вратаря "россонери" парижане планируют в ближайшее трансферное окно. На его приобретение руководство французского клуба готово выделить 70 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 36 мячей в 40 матчах за "Милан".
Напомним, игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с Моуринью. | soccernews.ru
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