ПСЖ готов потратить 70 миллионов евро на нового вратаря

ПСЖ нацелился на голкипера "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, подписать 19-летнего вратаря "россонери" парижане планируют в ближайшее трансферное окно. На его приобретение руководство французского клуба готово выделить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Доннарумма пропустил 36 мячей в 40 матчах за "Милан".

Напомним, игроки ПСЖ не заинтересованы в сотрудничестве с Моуринью. | soccernews.ru