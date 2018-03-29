ПСЖ готов потратить на нового форварда 150 миллионов евро

ПСЖ нацелился на ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, информирует AS.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом руководство парижан будет готово выложить за 29-летнего нападающего чемпионов Германии 150 миллионов евро. Поляк рассматривается французским грандом в качестве замены своему нападающему Эдинсону Кавани.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Фабиньо близок к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru