ПСЖ готов потратить на нового форварда 150 миллионов евро

Теги псжбавария мюнхенэдинсон кавани роберт левандовски

ПСЖ готов потратить на нового форварда 150 миллионов евроПСЖ нацелился на ведущего бомбардира мюнхенской "Баварии" Роберта Левандовски, информирует AS.

Так, по сведениям издания, ближайшим летом руководство парижан будет готово выложить за 29-летнего нападающего чемпионов Германии 150 миллионов евро. Поляк рассматривается французским грандом в качестве замены своему нападающему Эдинсону Кавани.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, Фабиньо близок к переходу в ПСЖ. | soccernews.ru

комментарии
Сер Гей

Вот мудаки!! А куда матадор??

Ответить

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вердер", не расставайся он со своими лучшими игроками

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен 27 66
2 Шальке 27 49
3 Боруссия Дортмунд 27 48
4 Айнтрахт Франкфурт 27 45
5 Байер Леверкузен 27 44
6 РБ Лейпциг 27 43
7 Хоффенхайм 27 39
8 Штутгарт 27 37
9 Боруссия Менхенгладбах 27 36
10 Аугсбург 27 35
11 Герта 27 35
12 Вердер Бремен 27 33
13 Ганновер 96 27 32
14 Фрайбург 27 30
15 Вольфсбург 27 25
16 Майнц 05 27 25
17 Кельн 27 20
18 Гамбург 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов