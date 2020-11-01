ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии"
Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес может продолжить карьеру в ПСЖ.
Как сообщает Todofichajes, парижане хотят арендовать 24-летнего француза с обязательством выкупа за 45 миллионов евро.
Отмечается, что "Бавария" может пойти на продажу игрока, так как у него большая зарплата, а он не является игроком основы.
"Бавария" приобрела Эрнандеса летом 2019 года за 80 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие 8 матчах.
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