ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии"

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ПСЖ готов предложить 45 миллионов евро за игрока "Баварии"

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес может продолжить карьеру в ПСЖ.

Как сообщает Todofichajes, парижане хотят арендовать 24-летнего француза с обязательством выкупа за 45 миллионов евро.

Отмечается, что "Бавария" может пойти на продажу игрока, так как у него большая зарплата, а он не является игроком основы.

"Бавария" приобрела Эрнандеса летом 2019 года за 80 миллионов евро. В этом сезоне он принял участие 8 матчах.

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