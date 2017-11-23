ПСЖ готов предложить Месси пятилетний контракт с зарплатой 60 миллионов евро в год

Французский ПСЖ внимательно следит за ситуаций с продлением контракта форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси с его клубом.

Так, по информации El Confidencial, в случае, если аргентинский бомбардир все-таки не подпишет новое соглашение с "сине-гранатовыми" и решит сменить команду, парижане будут готовы заплатить ему 300 миллионов евро за пять лет, проведенных в их стане.

Напомним, катарские собственники ПСЖ мечтают заполучить в свою команду Месси и Роналду. | soccernews.ru