ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"

ПСЖ готов побороться с "Ман Сити" за форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает TyC Sports.

По данным источника, парижский клуб готов предложить аргентинцу более высокую зарплату и больше заплатить за трансфер.

Ранее сообщалось, что "Сити" готов предложить трех игроков и 100 миллионов евро за переход 33-летнего нападающего.

Сам Месси предпочел бы продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

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