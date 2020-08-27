ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"

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ПСЖ готов предложить Месси зарплату больше, чем "Манчестер Сити"

ПСЖ готов побороться с "Ман Сити" за форварда "Барселоны" Лионеля Месси, сообщает TyC Sports.

По данным источника, парижский клуб готов предложить аргентинцу более высокую зарплату и больше заплатить за трансфер.

Ранее сообщалось, что "Сити" готов предложить трех игроков и 100 миллионов евро за переход 33-летнего нападающего.

Сам Месси предпочел бы продолжить карьеру в "Манчестер Сити".

А еще: ПСЖ сообщил об уходе капитана Тиаго Силвы| http://soccernews.ru
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Комментарии

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lesnovsky

Кто больше?... Вибирай, Лео!!!..

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Карлыч69
Карлыч69

Убегать, когда его родной клуб сейчас в жопе, который его вылечил, вырастил как игрока, и благодаря которому он получил кучу Золотых мячей, не добавит ему дивидентов. А баблом, он и в Барсе был не обижен!

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"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси

"Манчестер Сити" готов предложить "Барселоне" трех игроков в обмен на Месси

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