ПСЖ готов предложить "Милану" 50 миллионов евро за Доннарумму

ПСЖ продолжает интересоваться голкипером "Милана" Джанлуиджи Доннарумма, информирует Football Italia.

Если "Милан" не сможет пробиться в Лигу чемпионов, ему придется продать некоторых футболистов, чтобы не нарушить правила финансового фэйр-плей.

ПСЖ готов предложить "россонери" 50 миллионов евро за вратаря. Также в футболисте заинтересован "Манчестер Юнайтед".

В этом сезоне Доннарумма провел 15 матчей, в которых пропустил 18 голов.

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