ПСЖ готов предложить одному из ведущих игроков "Реала" многомиллионный контракт

Теги лука модричпсжреал мадрид

ПСЖ готов предложить одному из ведущих игроков "Реала" многомиллионный контрактФранцузский ПСЖ готов предложить ведущему полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу многомиллионный контракт.

Как информирует испанская пресса, летом следующего года 32-летний хавбек "сливочных" вполне может перебраться в Париж, если "красно-синие" сделают выгодное предложение королевскому клубу и самому хорвату.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Ниццы". | soccernews.ru

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