ПСЖ готов предложить одному из ведущих игроков "Реала" многомиллионный контракт

Французский ПСЖ готов предложить ведущему полузащитнику мадридского "Реала" Луке Модричу многомиллионный контракт.

Как информирует испанская пресса, летом следующего года 32-летний хавбек "сливочных" вполне может перебраться в Париж, если "красно-синие" сделают выгодное предложение королевскому клубу и самому хорвату.

Напомним, сегодня ПСЖ сыграет против "Ниццы". | soccernews.ru