ПСЖ готов предложить Погба огромную зарплату, но при одном условии
Фото инстаграм Поля Погба
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остаётся трансферной целью ПСЖ, сообщает The Independent.
По сведениям издания, парижане хотят подписать звёздного хавбека следующим летом, когда он станет свободным агентом.
Если удастся провернуть бесплатный переход, то клуб предложит 28-летнему футболисту зарплату в размере 31 миллиона евро.
Изначально ПСЖ планировал купить Погба в текущее трансферное окно, однако из-за дорогостоящей сделки с Лионелем Месси от француза пришлось временно отказаться.
Не пропустите: "Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Мбаппе попросит президента ПСЖ начать переговоры с "Реалом"
-
В "Рубине" открестились от слухов про аренду Дзюбы
-
В "Спартаке" опровергли интерес к хавбеку "Рейнджерс"
-
ПСЖ подписал 18-летнего вратаря из Мадагаскара
-
Бельерин согласился на снижение зарплаты ради ухода из "Арсенала"
-
"Спартак" не может договориться с Жиго о продлении контракта: названа причина
-
ПСЖ готов предложить Погба огромную зарплату, но при одном условии
-
В ЦСКА отреагировали на новость об интересе "Сельты" к Фуксу
-
"Аталанта" ответила "Интеру" на предложение о трансфере Сапаты
-
Зинченко прокомментировал поражение "Манчестер Сити" от "Тоттенхэма"
-
"Ливерпуль" поспорит с "Реалом" за Мбаппе
-
Лаксальт назвал причину своего перехода в "Динамо"
-
"Предатель продан": фанаты "Интера" испортили граффити с Лукаку
-
"Ливерпуль" определился с будущим Хендерсона
-
"Зенит" продлит контракт с Дзюбой только при одном условии
-
"Сельта" хочет усилиться защитником ЦСКА
-
Гризманн провёл 100-й матч за "Барселону"
-
"Тоттенхэм" нацелился на вингера "Кальяри"
-
Клаудиньо рассказал о важности своей поездки на матч с "Локомотивом"
-
Облак установил клубный рекорд "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18