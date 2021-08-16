ПСЖ готов предложить Погба огромную зарплату, но при одном условии

Фото инстаграм Поля Погба

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба остаётся трансферной целью ПСЖ, сообщает The Independent.

По сведениям издания, парижане хотят подписать звёздного хавбека следующим летом, когда он станет свободным агентом.

Если удастся провернуть бесплатный переход, то клуб предложит 28-летнему футболисту зарплату в размере 31 миллиона евро.

Изначально ПСЖ планировал купить Погба в текущее трансферное окно, однако из-за дорогостоящей сделки с Лионелем Месси от француза пришлось временно отказаться.

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