ПСЖ готов предложить Серхио Рамосу контракт на сумму более 50 миллионов евро

ПСЖ намерен в январе сделать конкретное предложение капитану мадридского "Реала" Серхио Рамосу.

По информации AS, французский гранд подготовил для звёздного защитника трёхлетний контракт с зарплатой 16,88 миллиона евро в год + подписной бонус.

Парижане собираются напрямую контактировать с 34-летним футболистом как только до истечения его соглашения с королевским клубом останется 6 месяцев.

"Реал" планирует продлить контракт с Рамосом на один год с опцией продления на аналогичный срок.

Испанец, в свою очередь, настаивает на двухлетнем договоре и сохранении оклада на уровне 12 миллионов евро за сезон.

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