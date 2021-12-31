ПСЖ готов продать Икарди

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ПСЖ готов продать ИкардиФото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен

Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может уже в январское трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает издание Le Parisien.

По информации источника, парижане готовы выслушать предложения о трансфере аргентинца. Французский клуб продаст нападающего за 30 миллионов евро.

ПСЖ заплатил за Икарди 50 миллионов евро миланскому "Интеру" летом 2020 года.

В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.

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