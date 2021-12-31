ПСЖ готов продать Икарди
Фото: инстаграм Икарди/Автор неизвестен
Аргентинский форвард "Пари Сен-Жермен" Мауро Икарди может уже в январское трансферное окно сменить клубную прописку, сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, парижане готовы выслушать предложения о трансфере аргентинца. Французский клуб продаст нападающего за 30 миллионов евро.
ПСЖ заплатил за Икарди 50 миллионов евро миланскому "Интеру" летом 2020 года.
В нынешнем сезоне аргентинец сыграл 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
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|Анжер
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|Бордо
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|Нант
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|Брест
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