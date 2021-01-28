ПСЖ готов продать Мбаппе
Руководство ПСЖ не исключает вероятности продажи нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.
По сведениям издания, французский клуб может продать форварда, если он не продлит контракт, действующий до лета 2022 года. Интерес к Мбаппе проявляют "Реал" и "Ливерпуль". ПСЖ оценивает игрока в 150 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.
Не пропустите: ПСЖ готов платить Мбаппе на 15 миллионов евро больше, чем "Реал". | http://soccernews.ru
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|Команда
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|Ренн
|28
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|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13