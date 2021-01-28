ПСЖ готов продать Мбаппе

Руководство ПСЖ не исключает вероятности продажи нападающего Килиана Мбаппе в летнее трансферное окно, сообщает Marca.

По сведениям издания, французский клуб может продать форварда, если он не продлит контракт, действующий до лета 2022 года. Интерес к Мбаппе проявляют "Реал" и "Ливерпуль". ПСЖ оценивает игрока в 150 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 23 матча во всех турнирах, забил 16 голов и отдал девять результативных передач.

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