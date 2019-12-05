ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", если в сделку будет включен Винисиус

1 Теги реал мадридпсжкилиан мбаппе

ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", если в сделку будет включен Винисиус

"Реал" планирует подписать форварда ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом сообщает As.

По данным источника, парижане готовы отпустить футболиста, если в сделку будет включен полузащитник Винисиус Жуниор. Спортивный директор ПСЖ думает, что бразилец является одним из лучших игроков в мире, поэтому хочет видеть его в своей команде.

Переговоры между сторонами могут начаться только, когда "Реал" сможет отпустить Винисиуса.

Трансферная стоимость Мбаппе  - 200 миллионов евро. Его контракт с ПСЖ рассчитан до 2022 года.

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Комментарии

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крoш
крoш

крош: "мешок боится, что сдуется окончательно, если выбросит сколько бабла, сколько выбросили без толку за всё летнее трансферное окно" )))))))

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