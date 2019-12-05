ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", но при одном условии

Теги псжреал мадридкилиан мбаппевинисиус жуниортрансферы

ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", но при одном условии

ПСЖ выдвинул условие мадридскому "Реалу" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане хотят, чтобы королевский клуб включил в сделку вингера Винисиуса Жуниора.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что бразилец в будущем станет одним из лучших игроков мира.

Не исключено, что "Реал" согласится отпустить Винисиуса во Францию, поскольку на него не особо рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

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