ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", но при одном условии
ПСЖ выдвинул условие мадридскому "Реалу" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS.
По сведениям издания, парижане хотят, чтобы королевский клуб включил в сделку вингера Винисиуса Жуниора.
Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что бразилец в будущем станет одним из лучших игроков мира.
Не исключено, что "Реал" согласится отпустить Винисиуса во Францию, поскольку на него не особо рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|31
|2
|Реал Мадрид
|14
|31
|3
|Севилья
|15
|30
|4
|Реал Сосьедад
|15
|26
|5
|Атлетик Бильбао
|15
|26
|6
|Атлетико Мадрид
|15
|25
|7
|Хетафе
|15
|24
|8
|Валенсия
|15
|23
|9
|Осасуна
|15
|22
|10
|Гранада
|15
|21
|11
|Леванте
|15
|20
|12
|Бетис
|15
|19
|13
|Вильярреал
|15
|18
|14
|Алавес
|15
|18
|15
|Реал Вальядолид
|15
|18
|16
|Эйбар
|15
|15
|17
|Мальорка
|15
|14
|18
|Сельта Виго
|15
|13
|19
|Эспаньол
|15
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|Леганес
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