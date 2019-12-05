ПСЖ готов продать Мбаппе "Реалу", но при одном условии

ПСЖ выдвинул условие мадридскому "Реалу" по трансферу нападающего Килиана Мбаппе, сообщает AS.

По сведениям издания, парижане хотят, чтобы королевский клуб включил в сделку вингера Винисиуса Жуниора.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает, что бразилец в будущем станет одним из лучших игроков мира.

Не исключено, что "Реал" согласится отпустить Винисиуса во Францию, поскольку на него не особо рассчитывает главный тренер команды Зинедин Зидан.

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